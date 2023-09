JD1TV: Motociclista morreu após micro-ônibus furar preferencial no Monte Castelo

Imagens de câmera de segurança mostram o momento em que o motoentregador Leonardo Augusto Rivas, de 44 anos, é atingido pelo micro-ônibus da Prefeitura de Naviraí, na manhã de segunda-feira (18) no cruzamento da Avenida Júlia Maksoud com Sebastião Taveira, no bairro Monte Castelo, em Campo Grande. O motociclista morreu na noite desta quarta-feira (20) no Hospital da Santa Casa.

O ônibus carregava pacientes para tratamento na Funcraf (Fundação para o Estudo e Tratamento das Deformidades Craniofaciais).

Conforme o divulgado anteriormente pelo JD1, foi apurado que o motociclista estava pilotando com fone de ouvido e com o celular na mão. A vítima seguia pela avenida, quando houve a colisão frontal com o ônibus.

O motociclista chegou a ser socorrido para a Santa Casa por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), ficando dois dias internado no hospital, mas não resistindo aos ferimentos.

No vídeo, é possível ver que o veículo oficial acaba ‘furando’ a preferencial ao entrar no cruzamento, para acessar a avenida. Assista as imagens:

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também