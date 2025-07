JD1TV: Motociclista perde o controle, cai e tem cabeça esmagada por ônibus em rodovia

Da redação, com CM7 atualizado em 13/07/2025 às 10h06

Um motociclista morreu após perder o controle da moto, cair na pista e ser atropelado por um ônibus na BA-046, em Itaberaba, no interior da Bahia. As circunstâncias do acidente ainda serão investigadas.

Segundo o CM7, no local, testemunhas relataram que a vítima perdeu o controle em uma curva e teve a cabeça esmagada pelo ônibus, vindo a óbito ainda no local.

O acidente causou perda de massa encefálica, que ficou espalhada pela pista e assustou populares. “Olha o miolo do cara!”, disse um deles, enquanto filmava a tragédia

Equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Superintendência Municipal de Trânsito e Transporte (SMTT) foram acionadas para isolar a área e controlar o tráfego. A rodovia precisou ser interditada nos dois sentidos e foi liberada horas depois:

