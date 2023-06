JD1TV: Motociclista tenta desviar de cachorro e morre atropelado na Capital

Um acidente na Avenida Dom Antônio Barbosa causou a morte de um motociclista de 59 anos, ainda não identificado na manhã desta sexta-feira (2), na região do José Abrão.

Conforme informações do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, a vítima estaria indo trabalhar seguindo sentido ao Detran-MS, quando foi surpreendido por um cachorro, e ao desviar, perdeu o equilíbrio e caiu, sendo atropelado por um caminhão que vinha atrás.



O trânsito ficou congestionado na região pela manhã, o motorista do caminhão também seguia para o trabalho e não teve tempo de frear, ele confirmou a versão de que um cachorro teria tirado a atenção do motociclista. Veja:

Deixe seu Comentário

Leia Também