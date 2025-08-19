JD1TV: Motociclista tenta fazer ultrapassagem pela direita e é atingido por carreta na Capital

Um motociclista, que não teve o nome divulgado, foi arremessado ao solo após ser atingido por uma carreta no cruzamento da Avenida Ernesto Geisel com a Avenida Doná Otília Barcelos, região do Bairro Jardim Jacy, em Campo Grande, durante a manhã desta terça-feira (19).
Conforme as informações divulgadas nas redes sociais, a carreta seguia pela Ernesto Geisel e iria fazer uma conversão para entrar na Doná Otília Barcelos quando atingiu o motociclista, que fazia uma ultrapassagem pela direita.
O condutor do veículo contou para a Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, que seguiria viagem para Bataguassu após entregar uma carga de congelados em Campo Grande.
Por conta da dinâmica, a moto parou debaixo de uma das rodas da carreta. O motociclista foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para uma unidade de saúde. Assista as imagens de câmeras de segurança: