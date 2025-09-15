JD1TV: Motociclista 'voa e rola' após colisão grave em Rio Brilhante

Um motociclista, que não teve o nome divulgado, ficou ferido durante um grave acidente ocorrido na tarde desta segunda-feira (15), no cruzamento da Avenida Prefeito Theofanes com rua Athayde Nogueira, centro de Rio Brilhante. A colisão foi gravada por câmeras de segurança.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Rio Brilhante em Tempo Real, o motociclista seguia pela avenida quando invadiu a preferencia ao cruzar a Rua Athayde Nogueira.

Por conta disso, acabou colidindo contra um Fiat Uno. Por conta do impacto, a moto é lançada contra a parede enquanto o piloto rola ao lado da parede e para na calçada.

Não foram divulgadas informações a respeito do estado de saúde do motociclista. No entanto, o site divulgou que ele não teve ferimentos graves e foi encaminhado para uma unidade de saúde da região.

Assista ao vídeo:

