JD1TV: Motoentregador bate em carro, cai e morre atropelado na Joaquim Murtinho

O motoentregador Rafael Piasser, de 28 anos, morreu em decorrência de um acidente de trânsito no final da tarde desta terça-feira (28), na rua Joaquim Murtinho, no centro de Campo Grande. Ele trabalhava em uma farmácia.

Informações apuradas pelo JD1 Notícias apontam que o rapaz seguia pela via no sentido bairro ao centro e colidiu na traseira de um veículo, quando se desequilibrou e caiu.

Na mesma via, só que no sentido contrário, um ônibus do transporte coletivo passava no exato momento e não conseguiu desviar, atropelando Rafael, que não resistiu e morreu ainda no local dos fatos.

Câmera de segurança registrou o momento em que acontecem os dois acidentes: a colisão do motociclista na traseira do carro, a queda e consequentemente o atropelamento.

A Polícia Militar de Trânsito foi acionada, assim com a Polícia Civil e a Polícia Científica.

