JD1TV: Motoentregador com 'anel largo' faz s3x0 com reboque de caminhonete; assista

Um entregador, que não teve a identidade divulgada, foi flagrado dando uma ‘sentadinha’ no reboque de uma caminhonete modelo Toro, que estava estacionada em frente a uma loja de roupas. O caso aconteceu no bairro de Pirajá, em Salvador, durante a noite de domingo (2).

Conforme as informações divulgadas pela página Alô Juca, imagens de câmeras de segurança flagraram o momento que o homem espera o fluxo de pessoas parar na rua. Ele então aproveita para abaixar as calças e sentar no reboque.

Ele faz a ação várias vezes antes de pegar a moto e ir embora, como se nada tivesse acontecido.

Crime – Manifestação sexual em público é classificado na lei de Ato Obsceno. Quem for flagrado descumprindo isso, pode pegar uma pena de 3 meses a 1 ano de prisão ou multa, que será estipulada pelo juiz que julgar o caso.

Assista as imagens:

Your browser does not support HTML5 video.

