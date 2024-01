JD1TV: Motoentregador morre durante acidente grave em Três Lagoas

O motoentregador Lucas Eduardo da Silva Diogo, de 27 anos, morreu durante um grave acidente no cruzamento das ruas João Gonçalves de Oliveira com a Rua Otávio Sigefredo Roriz, na noite desta sexta-feira (12), em Três Lagoas. Ele teria colidido frontalmente contra um colega do ramo.

Conforme as informações do site da Rádio Caçula, Lucas colidiu de frente com outro motoentregador, que vinha no sentido oposto. Por conta da colisão, o rapaz faleceu ainda no local, não dando tempo de ser socorrido.

O outro envolvido, que não teve o nome divulgado, foi socorrido em estado grave para o Hospital Auxiliadora.

Equipes da Polícia Civil, da Polícia Militar e da Perícia Técnica, foram até o loca, atendendo e fazendo os levantamentos iniciais sobre a ocorrência.

Imagens de câmeras de segurança, de uma residência do local, teriam flagrado o acidente. Assista:

