JD1TV: Motoentregadores caçam e perseguem assaltantes em Ponta Porã

Os motoboys da região de fronteira se uniram para tentar combater uma onda de assaltos e roubos contra profissionais da categoria em Ponta Porã e Pedro Juan Caballero (PY). Na noite de ontem eles realizaram uma ‘força-tarefa’ nas ruas das duas cidades gêmeas de fronteira.

Com o lema, “mexeu com um motoboy, mexeu com todos", eles rodaram as ruas atrás de assaltantes. Por volta das 22h30, os motociclistas fizeram uma perseguição na região do Bairro Primavera ao encontrar com uma dupla suspeita de praticar assaltos. Mesmo após serem cercados pelos trabalhadores, os bandidos conseguiram fugir.

Para consolidar as ações e ampliar o debate sobre segurança, uma comissão representando os motoentregadores esteve reunida na Câmara Municipal de Ponta Porã com o vereador Marcelino Nunes de Oliveira.

A movimentação dos motoentregadores ganhou força após diversos relatos de violência sofrida durante o trabalho.

“Ladrão, seja do lado brasileiro ou paraguaio, vai encontrar resistência organizada dos trabalhadores da fronteira. A defesa coletiva já é realidade entre motoboys de Ponta Porã e Pedro Juan Caballero”, disse o grupo.

Apesar disso, é necessário acionar as autoridades policiais para atender qualquer tipo de violência através do 190.

