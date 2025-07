JD1TV: Motoqueiro tem cabeça arrancada por linha de cerol

Homem, ainda não identificado, morreu decapitado ao ser atingido por uma linha de cerol. O local e a data que o acidente não foi divulgado. As imagens viralizaram nas redes sociais durante esta sexta-feira (11).

O acidente não é um caso isolado. Em março deste ano, o mototaxista Vitor Hugo Silva, de 38 anos, perdeu a vida em circunstâncias igualmente trágicas na Avenida Brasil, em Realengo, Rio de Janeiro.

Ele foi mais uma vítima da combinação letal entre a imprudência e a falta de controle sobre o uso de linhas cortantes, como o cerol e a chamada “linha chilena”.

Proibidas por lei em diversas regiões do país, essas linhas continuam sendo amplamente utilizadas, especialmente em atividades recreativas como soltar pipa. No entanto, o que poderia ser apenas uma brincadeira se transforma em arma mortal para motociclistas, ciclistas e até pedestres.

As linhas, revestidas com materiais cortantes como vidro moído ou pó de metal, podem causar ferimentos graves e, como demonstram esses casos, levar à morte.

Assista as imagens: