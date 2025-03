JD1TV: Motoqueiros dão 'rolezinho' por dentro de shopping e vídeo viraliza; assista

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra dois jovens fazendo um “rolezinho” de moto dentro do Shopping Taboão, em Taboão da Serra, na Grande São Paulo.

Conforme as informações iniciais, o conteúdo foi produzido e publicado nessa terça-feira (25) pelo influenciador Edenilson Ribeiro, mas o vídeo foi excluído pelo próprio Instagram.

Nas imagens, dois motociclistas registraram o “passeio” por dentro do Shopping. Eles entram pela entrada principal e percorrem os corredores do local, driblando clientes e quiosques que ficam na frente.

Os dois acabaram presos pela polícia durante esta quarta-feira (26). As motos foram apreendidas e levadas para a delegacia da cidade.

Assista as imagens: