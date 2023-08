JD1TV: Motorista bêbado invade calçada de lanchonete e atropela família em MS

Um Corsa Sedan preto invadiu a calçada de uma lanchonete durante a noite de domingo (30), após uma colisão no cruzamento das ruas Porto Carreiro e Cáceres, no município de Corumbá. Na ocasião, três pessoas foram socorridas.

Conforme as informações do Corpo de Bombeiros do município, o condutor do carro, de 44 anos, estava com sinais visíveis de embriaguez. Imagens de câmera de segurança flagraram o momento em que o Corsa segue em alta velocidade quando acaba atingindo um Ford Ka no cruzamento.

Depois da colisão, o veículo subiu na calçada do estabelecimento e atropelou três pessoas da mesma família. As vítimas estavam sentadas consumindo seus lanches quando tudo aconteceu. Todos foram socorridos para ao Pronto Socorro de Corumbá, pelo Corpo de Bombeiros e o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Os três apresentavam escoriações no rosto, braços e pernas, além de reclamarem de dores no quadril, costas e outras partes do corpo.

O motorista do Corsa Sedan preto apresentava corte contuso na face, seno o mesmo conduzido pela viatura da Polícia Militar. Devido aos sinais de embriaguez, ele chegou a ser submetido a fazer teste do bafômetro e levado para a 1° Delegacia de Polícia Civil do município.

Assista o momento em que o carro invade a calçada e atropela as vítimas:

