JD1TV: Motorista de caminhão morre após colisão frontal com carreta na BR-163

Uma pessoa, ainda não identificada, morreu durante um grave acidente de trânsito ocorrido na tarde desta quarta-feira (12), na altura do km 546 da BR-163, já no município de Bandeirantes. Outras três pessoas ficaram feridas.

Conforme as informações iniciais, uma carreta bitrem teria tentado fazer uma ultrapassagem em uma das curvas da rodovia, quando acabou colidindo frontalmente contra um caminhão, que seguia na direção contrária.

Depois disso, o caminhão atingido acabou batendo contra uma caminhonete. Por conta da dinâmica grave do acidente, o motorista do ‘caminhão de frango’ acabou falecendo ainda no local do acidente.

Enquanto isso, o condutor da carreta ficou preso às ferragens, sendo socorrido em estado grave pela CCR-MS Vias. Os ocupantes da caminhonete tiveram lesões leves, também sendo socorridos.

Por meio de nota, a CCR informou que o trânsito seguiu no esquema "pare e siga” no trecho, para evitar novos acidentes. “Equipes da CCR MSVia atuam no atendimento às vítimas, bem como na sinalização da via, e seguem trabalhando para que a liberação total da pista ocorra o mais breve possível”.

Assista a um vídeo compartilhado nas redes sociais:

