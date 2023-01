AO VIVO: Motorista de caminhonete capota ao tentar fugir de acidente na Mascarenhas

O motorista de uma caminhonete tombou na tentativa de fugir do local do acidente onde ele acertou um Celta na tarde desta terça-feira (10), na Mascarenhas de Moraes, altura do posto Locatelli.



Conforme informações preliminares levantadas no local, o motorista da caminhonete abasteceu no posto, ao sair bateu no Celta e tentando fugir, fez um retorno, passou por dentro do posto onde perdeu o controle e bateu no vidro de um escritório.

Conforme relato de um frentista do posto, o dono da caminhonete é um idoso que mora na região e toda vez que abastece sai "correndo e acelerando. Ele sempre faz isso", afirmou.

Pesssoas que estavam dentro do escritório no qual a caminhonete colidiu e o motorista do Celta não se feriram.

