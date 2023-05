JD1TV: Motorista de caminhonete passa mal e causa acidente grande na BR-163

Um acidente envolvendo uma caminhonete e uma carreta bitrem, na tarde desta quarta-feira (3), acabou paralisando o trânsito no km na BR-163, no trecho que passa por Campo Grande e segue para a cidade de Jaraguari.

Segundo o caminhoneiro Carlos Juliano Jolak, de 23 anos, o acidente, que é o primeiro de sua carreira, aconteceu após o motorista da caminhonete invadir a pista.

“O cara do nada veio de frente comigo, simplesmente veio na minha faixa. Se eu não tiro, eu tinha passado por cima dele, só que na hora travou o meu volante e eu tombei”, comentou.

A carreta levava uma carga de 50 mil quilos de soja até a cidade de Toledo, no Paraná.

Uma viatura da CCR MSVia, empresa responsável pela administração da rodovia federal no Estado, foi acionada, mas apesar do acidente, o motorista da caminhonete foi resgatado sem ferimentos graves e levado para a Clínica Campo Grande.

Aos socorristas, o motorista informou que o acidente teria ocorrido após ele passar mal e perder o controle do veículo.

A Polícia Rodoviária Federal foi acionada e está no local.

Confira:

