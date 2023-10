Motorista de Land Rover causa acidente com motociclista e foge na Euler de Azevedo

Uma jovem de 20 anos quebrou o fêmur e a clavícula após ter a Biz 'fechada' em acidente na Av. Euler de Azevedo na tarde de segunda-feira (16), em frente a 5ª Companhia Independente de Polícia Militar (5ª CIPM), no Jardim Fluminense em Campo Grande.





De acordo com o namorado da vítima, Lucas Maia, a jovem Yasmin Silva de 20 anos ia para a casa da mãe em seu dia de folga, seguindo pela Euler de Azevedo, sentido centro, quando, o motorista de uma Land, Rover, que estava com pressa, ficou buzinando e jogando sinal de luz para que a vítima desse espaço. “Quando ela deixou ele passar ele jogou ela contra o canteiro e ela voou e bateu em uma árvore”, contou.



Yasmin foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e está internada na Santa Casa, já tendo passado por uma cirurgia no fêmur, aguarda um novo procedimento para a clavícula, a família agora tenta localizar, através de imagens, o motorista que fugiu sem prestar socorro.

Além da colisão, a atitude do motorista pode ser qualificada no art.35 do Código Penal (art. 135). O crime de omissão de socorro configura-se quando o indivíduo deixa de prestar assistência – quando for possível fazê-lo sem que a própria pessoa exponha-se ao risco – “à criança abandonada ou extraviada, ou à pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo; ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública”.

A pena prevista é de detenção de um a seis meses ou multa.

