JD1TV: Motorista é socorrido em estado grave após colidir contra ônibus na BR-262

Uma colisão grave entre um carro de passeio e um ônibus deixou um motorista gravemente ferido na BR-262, em Aquidauana. A colisão aconteceu na tarde desta terça-feira (15).

Conforme as informações apuradas pela reportagem, a dinâmica da colisão não chegou a ser detalhada, mas pelas imagens encaminhadas acredita-se tratar de uma batida frontal entre os veículos. Sabe-se que o motorista do carro, que estava sozinho no Fiat Palio, ficou preso às ferragens, precisando do apoio do Corpo de Bombeiros para ser retirado.

O homem teve múltiplas fraturas pelo corpo. Após o desencarceramento, ele recebeu os primeiros socorros ainda no local, sendo transportado para o Pronto-Socorro de Aquidauana em estado grave.

Ao que tudo indica, os passageiros do ônibus e o motorista não tiveram ferimentos. Assista a um vídeo registrado após o acidente:

