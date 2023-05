JD1TV: Motorista fica em estado gravíssimo após acidente na Bandeirantes

Um motorista, ainda não identificado, ficou gravemente ferido após colidir a Volkswagen Saveiro contra o muro de uma loja na Avenida Bandeirantes, região da Vila Jacy, em Campo Grande. O acidente aconteceu nas primeiras horas da manhã deste sábado (27).

Conforme as informações apuradas pelo JD1 Notícias, o motorista havia saído de uma conveniência na região e seguia em alta velocidade pela pista. Em determinado momento, acabou perdendo o controle do veículo e colidindo contra o muro.

Ele estava sozinho no veículo quando o acidente aconteceu. Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) foram acionados, estabilizando o estado de saúde do condutor.

O homem foi encaminhado para a Santa Casa de Campo Grande em estado gravíssimo pelo SAMU. A Polícia Militar de Trânsito está no local fazendo os levantamentos de praxe sobre a ocorrência.

Assista as imagens de câmeras de segurança:

