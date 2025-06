JD1TV: Motorista fica preso às ferragens após arrebentar Audi em árvore na Fábio Zahran

Logo nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (10), um grave acidente de trânsito foi registrado após um motorista arrebentar o veículo que dirigia, de modelo Audi, em uma árvore na Avenida Fábio Zahran, próximo ao cruzamento com a Avenida Salgado Filho, em Campo Grande.

Informações repassadas para a reportagem apontam que o condutor teria perdido o controle do veículo e colidido violentamente com a árvore.

Com a força do impacto, o motor do carro foi arrancado, ficando do outro lado da rua, alguns metros distante da batida.

Apesar da cinemática, as informações apontam que o motorista não sofreu nenhuma lesão grave e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e Samu.

No entanto, ele chegou a ficar preso nas ferragens e saiu após o uso de desencarcerador.

