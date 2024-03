JD1TV: Motorista morre preso Ã s ferragens durante colisÃ£o frontal entre carretas

Um motorista, ainda não identificado, morreu durante um grave acidente no começo da tarde desta quinta-feira (7), na região do Posto da Torre, próximo ao km 148 da BR-267, no distrito de Nova Casa Verde, em Nova Andradina.

Conforme as informações iniciais, o acidente envolveu duas carretas, sendo que uma estava carregada com milho e a outra levava tubos de ferro. A dinâmica ainda deve ser esclarecida, mas ao que tudo indica, os veículos colidiram frontalmente.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ser acionado, mas o condutor morreu ainda preso às ferragens do veículo. O Corpo de Bombeiros foi para o local, onde ficará responsável por realizar o desencarceramento da vítima.

O site Nova News noticiou ainda que as equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) foi para o local, onde acompanha o serviço do socorro e faz o controle de trafego na região.

Devido a colisão, a carga de uma das carretas ficou espalhada na via.

Assista a um vídeo do local:

