JD1TV: Motorista passa direto em rotatória, 'cai' em buraco e caminhão fica atravessado na pista

Uma carreta ficou atravessada na pista após o condutor perder o controle em uma rotária e ‘cair’ em um buraco localizado às margens da rodovia. O caso aconteceu durante a manhã desta quinta-feira (10), na saída de Ponta Porã para a cidade de Aral Moreira.

Conforme as informações iniciais, apuradas pelo JD1, o motorista teria perdido o controle de direção, passando direto por uma rotatória. Por conta disso, ele ficou com a cabine caída dentro de uma espécie de buraco, localizado às margens da rodovia.

Um rapaz chega a questionar se o motorista ‘dormiu ao volante’ para o acidente ter acontecido.

Não foram divulgadas informações a respeito de feridos. Assista as imagens: