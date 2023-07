JD1TV: Motorista perde o controle e acerta muro no Leblon

Na tarde desta segunda-feira (24), um motorista de 28 anos que conduzia um Ford Ka invadiu o muro de uma residência na Rua Guianazes, no bairro Jardim Leblon. A informação inicial é que ele estava aparentemente embriagado e em alta velocidade.

Conforme o sub sargento Luiz Alves do Corpo de Bombeiros, que recebeu a ocorrência, o condutor estava na Rua Guianazes, seguindo para a Avenida Marechal Deodoro, quando perdeu o controle do veículo, quando tingiu o muro de uma residência e ficou preso dentro do carro.

De acordo com as informações preliminares, o motorista estava sozinho e não ortava os documentos pessoais, por isso, não foi possível realizar a identificação. O homem teve escoriações e não conseguiu sair do veículo antes da chegada do socorro.

Assista:

Deixe seu Comentário

Leia Também