JD1TV: Motorista perde o controle e acerta ponto de ônibus da Rui Barbosa

Um Jovem, de 23 anos, perdeu o controle do carro e acertou em cheio um dos pontos de ônibus localizados na Rua Rui Barbosa, no centro de Campo Grande. O acidente aconteceu no final da madrugada do último domingo (29).

Conforme imagens de câmeras de segurança, encaminhadas ao JD1 Notícias, o condutor estava em alta velocidade quando por volta das 5h32 acabou atingido o guardrail do ponto de ônibus. A colisão ainda arrancou uma placa de sinalização que era fixada no chão.

Apesar do barulho alto e do estrago, o motorista não teve ferimentos e recusou atendimento do Corpo de Bombeiros. Como o carro estava com a documentação irregular, acabou sendo encaminhado para o pátio do Detran (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul).

Além do socorro, equipes da BPTran (Batalhão da Polícia Militar de Trânsito) estiveram no local, fazendo os levantamentos iniciais sobre o acidente. O jovem teria ido embora antes da chegada das equipes policiais.

