JD1TV: Motorista perde o controle e capota carro nos altos da Avenida Afonso Pena

Um vídeo, que circula nas redes sociais, mostra um carro capotado nos altos da Avenida Afonso Pena, em Campo Grande. O acidente teria acontecido durante a noite de sábado (21).

De acordo com o apurado pelo JD1, o motorista teria perdido o controle do veículo e capotado o carro na pista sentido centro/bairro.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência, mas o condutor do carro conseguiu sair antes mesmo da chegada das equipes de socorro ao local.

Assista a um vídeo encaminhado a reportagem:

