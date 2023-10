JD1TV: Motorista perde o controle e tomba carreta na MS-040

Um caminhoneiro, que não teve a identidade divulgada, foi socorrido após o veículo em que estava tombar e ele ficar preso às ferragens na manhã deste sábado (30), na rodovia MS-040, entre as cidades de Campo Grande e Santa Rita do Pardo.

Conforme o apurado pela reportagem, o condutor estava em uma carreta carregada com grãos de milho em direção a Santa Rita do Pardo. Em determinado momento, ele teria tentado pegar algo no painel do veículo, quando acabou perdendo o controle da direção e saiu da pista parcialmente.

Ao tentar retornar, não conseguiu controlar a carreta e tombou às margens da rodovia. Por conta da queda, a carga ficou parcialmente espalhada na pista.

Moradores de uma fazenda nas proximidades e o motorista de um caminhão-guincho, que passava na hora do acidente, ajudaram no resgate.

O Corpo de Bombeiros e a BPTran (Batalhão da Polícia Militar de Trânsito), estiveram no local.

Assista a um vídeo encaminhado ao JD1:

