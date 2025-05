JD1TV: Motorista que atropelou irmãos e fugiu sem prestar socorro é preso em MS

Um motorista, de 47 anos, foi preso dias depois de atropelar dois adolescentes enquanto dirigia embriagado no cruzamento da rua Joana Vicente Leite com a rua Luiz Barbosa, bairro João Paulo, em Brasilândia. A prisão foi realizada na quarta-feira (14).

Conforme as informações policiais, o acidente aconteceu durante a tarde do dia 2 de maio. Na ocasião, ele estava em um Volkswagen Gol cinza, quando acabou colidido violentamente contra a bicicleta elétrica ocupada pelos irmãos, de 16 e 18 anos, fugindo sem prestar socorro às vítimas.

As vítimas foram socorridas por ambulância e familiares, encaminhadas ao hospital local com escoriações nos membros inferiores, dores abdominais, dorsais e costais, gerando lesões graves. Foram realizados exames de radiografia para avaliação de possíveis fraturas.

O preso, que já está com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa, teria ultrapassado a placa de “PARE” e sob influência de álcool, agora vai responder pelos crimes previstos no Código de Trânsito Brasileiro (CTB): lesão corporal culposa na direção de veículo, se o agente conduz o veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, e se resulta lesão corporal grave, omissão de socorro, evasão de local de acidente, e dirigir com CNH suspensa.

Câmeras de segurança filmaram o autor com uma lata de cerveja nas mãos pouco antes do acidente acontecer. Assista:

