JD1TV: Motorista se distrai, fura sinal e deixa dois carros destruídos no Tiradentes

O horário de almoço não foi tranquilo nesta segunda-feira (5) e três veículos, um Fiat Fastback, um Spin Chevrolet e um Kia Sportage acabaram envolvidos em um acidente no cruzamento das ruas Marques de Pombal com Antônio Pinto de Barros, no bairro Tiradentes, em Campo Grande.

Conforme informações apuradas pela reportagem no local, o acidente ocorreu quando a condutora do Fiat, de 19 anos, que seguia pela Marques de Pombal, abaixou a cabeça e não viu quando avançou o sinal vermelho, acertando o Kia e logo depois o Spin Chevrolet até descer pelo canteiro e parar mais distante do local.

Fiat causou o acidente

O Chevrolt era ocupado por dois servidores da Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio (Sidagro) que seguiam pela rua Antônio Pinto de Barros, sentido bairro/centro, quando foi atingido pelo veículo. Nenhum dos dois se feriu.

O veículo Kia era conduzido por uma mulher que foi retirada do local. As informações levantadas são de que não houve feridos graves. Já a condutora do Fiat Fastback novo que ainda nem tinha sido emplacado, foi acompanhada no local com a mãe. A Polícia Militar atendeu a ocorrência.

