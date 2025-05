JD1TV: Mulher agride e aterroriza idosa com deficiência em flagrante de maus-tratos

Um idosa com deficiência foi vítima de maus-tratos por uma mulher mais nova no município de Carauari, no interior do Amazonas. As imagens que começaram a circular esta quarta-feira (7) mostram a autora empurrando e ofendendo a senhora, identificada como Dona Conceição.

Nas imagens a agressora fala com uma terceira pessoa e ameaça pegar uma faca. Veja:

Your browser does not support HTML5 video.

A advogada Adriane Magalhães, especialista em casos de violência contra a mulher, classificou o episódio como “inaceitável” e destacou a urgência de combater qualquer forma de agressão a idosos, especialmente aqueles com deficiência.



Conforme informações do Portal CM7, a Polícia Civil do Amazonas investiga o caso e a agressora poderá responder por maus-tratos, com agravantes por se tratar de uma pessoa com deficiência — crime previsto no Estatuto do Idoso.

Casos de violência contra idosos podem ser comunicados de forma anônima através do Disque 100, serviço gratuito do governo federal voltado à proteção dos direitos humanos.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também