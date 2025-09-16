JD1TV: Mulher briga com adolescente por lugar no ônibus em Campo Grande

Uma cena inusitada chamou a atenção dentro de um ônibus de Campo Grande. As imagens teriam sido gravadas na tarde de segunda-feira (15). Apesar disso, a linha do transporte coletivo não chegou a ser divulgada.
Conforme as imagens, uma mulher briga e puxa um adolescente que estava ocupando dois bancos do veículo, mesmo que vários outros assentos livres. “Você não usa dois bancos”, fala a autora da agressão enquanto puxa o rapaz.
Enquanto isso, outros usuários do ônibus chegaram a comentar o caso e pediram para segurar a mulher dizendo que ela ‘está chapando’. Enquanto o menor se recusa a sair do banco, a mulher chegou a dizer que sentaria no colo do menino.
Posteriormente, ele se levanta e desce junto com outros estudantes. Assista:
