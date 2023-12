JD1TV: Mulher cai em 'golpe do falso Uber' e perde as compras do mês no Nova Lima

Vanessa Barboza, de 35 anos, perdeu a ‘compra do mês’ depois de ser enganada por um motorista de aplicativo durante a hora do almoço desta quinta-feira (14), no bairro Nova Lima, em Campo Grande.

Há cerca de uma semana, o JD1 divulgou com exclusividade um esquema de ‘aluguel’ de contas nas principais plataformas de transporte, que estava se popularizando na Capital. A mulher de hoje, acabou sendo vítima desse esquema.

Conforme o boletim de ocorrência registrado por ela, a vítima dedicou o horário de almoço no serviço para fazer compras. Ela gastou cerca de R$ 475,00 e ao final acionou uma corrida pelo aplicativo da Uber, para que o motorista levasse os alimentos até a sua residência localizada no Jardim das Cerejeiras.

Um motorista, em um Fiat Uno, teria aceitado fazer o transporte pelo valor de R$ 11,00 até o destino. Porém, enquanto aguardava na frente do supermercado ela foi abordada por um condutor chamando por seu nome.

Sem conferir a placa e também o veículo, a mulher colocou as compras no veículo, solicitando que ele fizesse a entrega ao seu companheiro, que estava esperando. Porém, no meio do trajeto, a corrida foi cancelada.

Diante da situação, ela procurou o aplicativo e a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro, onde o caso foi registrado como furto qualificado com abuso de confiança, mediante fraude, escalada ou destreza.

À reportagem, a vítima disse ter esquecido de olhar a placa pois estava com pressa. “Assim que ele saiu o motorista cancelou a corrida. Fui logo no aplicativo, mas até agora não tive resposta. Por conta disso, procurei a delegacia, lá me falaram que é o novo golpe”.

Se sentindo lesada, a mulher agora pede ajuda para recuperar o valor e tentar fazer uma nova compra. “Agora fica a indignação, tristeza. Mas tenho certeza que existem pessoas boas no mundo que vão me ajudar”, finalizou Vanessa.

Para quem quiser, e puder, ajudar a trabalhadora, basta entrar em contato com ela através do telefone (67) 9 9352-5486.

Por meio de nota, o aplicativo informou à reportagem que é importante se atentar as informações disponibilizadas na plataforma sobre veículo e motorista parceiro. Confira na integra:

“Todas as viagens da Uber necessariamente só podem ser realizadas por meio de canais oficiais, como o aplicativo, onde o usuário solicita um carro ao toque de um botão e recebe, via app, notificações para conferir se as informações sobre o modelo do veículo, a placa do carro, o nome e a foto do motorista parceiro que chega ao local de embarque são as mesmas que estão na plataforma. Caso o usuário acredite ter sido vítima de crime, a Uber encoraja que, além da denúncia no aplicativo, seja feito um boletim de ocorrência para que as autoridades competentes possam investigar o ocorrido. A Uber está à disposição para colaborar com autoridades no curso das investigações, nos termos da lei.

É importante destacar que a empresa dispõe do Uber Flash, um serviço exclusivo para entregas, que deveria ter sido utilizado nesta situação."

Assista as imagens de câmeras de segurança do mercado:

