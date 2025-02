JD1TV: Mulher corta a outra com gilete durante briga por homem: 'Pelo menos saiu 'raspadinha'

Uma briga, entre duas mulheres ainda não identificadas, deixou uma com um corte profundo no rosto durante a tarde de quinta-feira (13), na Praça dos Remédios, localizada na rua Miranda Leão, bairro Centro, zona Sul de Manaus.

Conforme as informações policiais, as duas estavam brigando por conta de um usuário de drogas que vive pela região. Em determinado momento, a autora do golpe pegou uma gilete e atingiu o rosto da vítima.

A polícia local precisou ser acionada para conter a confusão. Segundo o portal CM7 Brasil, a Praça dos Remédios é conhecida por ser um ponto de concentração de usuários de drogas.

Assista ao vídeo:

