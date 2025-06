JD1TV: Mulher é agredida por homem em ponto de ônibus da Mato Grosso, em Campo Grande

Uma mulher, ainda não identifica, foi agredida ‘do nada’ enquanto estava em um ponto de ônibus localizado em frente a um supermercado da Avenida Mato Grosso, região central de Campo Grande. O caso aconteceu na quinta-feira (26).

Conforme as informações divulgadas na página campograndemilgrau, uma testemunha que chegou logo após o caso encontrou a vítima assustada.

Imagens de câmeras de segurança flagraram o homem chegando, carregando uma espécie de mala. Ao se aproximar da vítima, eles chegam a conversar, quando o autor se exalta e desfere socos na mulher.

Posteriormente, ele sai do local, seguindo em direção a Rua Bahia. Não foram divulgados detalhes se a vítima chegou a procurar a delegacia para registrar o caso.

Assista ao vídeo: