JD1TV: Mulher é presa escondendo submetralhadora e pistola em mala no Guanandi

Mulher, de 27 anos, foi presa em flagrante na última sexta-feira (1°), por uma equipe do Batalhão de Choque, ao esconder uma mala contendo uma pistola e uma submetralhadora. O caso aconteceu em uma residência, no bairro Guanandi, em Campo Grande.

Segundo informações divulgadas, a equipe de militares recebeu informações de que uma mulher teria recebido uma mala com várias armas de fogo, o que motivou a polícia a averiguar a denúncia.

Ao chegar no local, a mulher foi confrontada pelos militares e confirmou que recebeu uma mala durante o período da tarde e ao saber da denúncia, franqueou a entrada dos policiais.

No quarto da jovem, foi encontrada a mala e ao ser aberta, os policiais viram duas armas de fogo: um revólver calibre .38 e uma submetralhadora calibre 9 mm.

A jovem informou que a mala havia sido deixada por um conhecido da família, mas se recusou a fornecer qualquer dado que possibilitasse a identificação do responsável.

Assim, ela recebeu voz de prisão e foi encaminhada para a delegacia de plantão.