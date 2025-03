JD1TV: Mulher foge após fazer aplique de quase R$ 5 mil em salão de beleza da Capital

Uma mulher, que não terá o nome divulgado, está sendo procurada por dar um calote de mais de R$ 4 mil em um salão de beleza localizado no Centro de Campo Grande. O caso aconteceu durante a tarde de terça-feira (25).

Conforme o boletim de ocorrência, a autora chegou ao local por volta das 9h para colocar um 'aplique de cabelo'. Durante o serviço, a mulher ainda fez luzes e alisamento, ficando no estabelecimento até as 17h30.

Ao todo, o salão usou 186 gramas de cabelo para realizar o aplique na autora. No final do trabalho, ela foi cobrada em R$ 4.147,00 dizendo que o pagamento seria feito com dinheiro em espécie.

A autora alegou que uma pessoa iria até o estabelecimento levar o dinheiro e neste momento um carro branco chegou ao local. Para fugir, ela contou que precisaria ir até o veiculo pegar o valor, pois o motorista não iria descer.

Diante da suspeita, um colaborador acompanhou a mulher, no entanto, ela entrou no carro e fugiu, tomando rumo ignorado. Os proprietários então procuraram a Polícia Civil para registrar o caso e começaram uma mobilização nas redes sociais para achar a mulher.

Em vídeos postados no Instagram, contam o crime e pedem ajuda para poder encontrar a autora para tentar pegar o cabelo ou o dinheiro do serviço prestado. Assista:

