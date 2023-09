JD1TV: Mulher marca encontro com amiga e é sequestrada na fronteira

Tereza de Jesus Ayala, de 34 anos, foi sequestrada durante a tarde de segunda-feira (25), na Linha Internacional entre Ponta Porã e Pedro Juan Caballero.

Informações iniciais apontam que ela teria sido chamada para ir até o local por uma amiga, onde as duas se encontraria. Porém, ao chegar no endereço marcado, Tereza foi surpreendida por alguns homens em um Citroen C3, que a colocaram no carro e fugiram em seguida.

A vítima estava junto da filha mais nova, que viu toda ação e procurou a delegacia para registrar a ocorrência.

As autoridades locais estiveram no endereço, fazendo perícia no veículo utilizado por ela, assim como os levantamentos iniciais necessários.

Assista o momento em que Tereza é sequestrada:

