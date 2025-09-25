JD1TV: Mulher que roubou e matou idoso de 92 anos é presa em Campo Grande

Mulher, de 36 anos, foi presa por uma equipe da DERF (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos), durante a quarta-feira (24), após ser apontada como a autora de um roubo e agressão contra um idoso, de 92 anos, identificado como Dediel Merenco da Silva, no dia 27 de julho deste ano, em Campo Grande.

Porém, o caso se transformou em um latrocínio, pois apesar de ser resgatado com vida, o idoso faleceu no dia 14 de agosto em uma unidade hospitalar.

Segundo divulgado pela Polícia Civil, o roubo e a agressão aconteceram por volta das 11h40, quando Dediel estava sozinho na residência, na Vila Piratininga, e se deparou com a mulher na casa subtraindo alguns objetos.

Para conseguir fugir, a acusada passou a agredir o morador, que ficou com lesões graves. A vítima chegou a ser socorrida, mas como informado anteriormente, faleceu no hospital.

Durante o trabalho investigativo, os policiais civis levantaram imagens de câmeras de segurança, ouviram testemunhas e conseguiram identificar a autora. Conforme vizinhos, mulher era moradora da região e já teria ido até à casa da vítima para pedir água e comida.

Com base nas provas colhidas, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva, acatada pelo Ministério Público e deferida pelo Poder Judiciário. Os investigadores da DERF saíram em buscas e conseguiram localizar e prender a autora no bairro Jardim América, nas imediações do Parque de Exposições Laucídio Coelho.

Ao ser interrogada pelos policiais, ela confessou o crime. Caso seja condenada, ela pode pegar até 30 anos de prisão.

