Menu
Menu Busca quinta, 25 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

JD1TV: Mulher que roubou e matou idoso de 92 anos é presa em Campo Grande

Crime de roubo e agressão aconteceu no dia 27 de julho e vítima faleceu no dia 14 de agosto, após ficar internada

25 setembro 2025 - 12h22Luiz Vinicius
Suspeita no momento que chegava na casa da vítimaSuspeita no momento que chegava na casa da vítima   (Divulgação/PCMS)

Mulher, de 36 anos, foi presa por uma equipe da DERF (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos), durante a quarta-feira (24), após ser apontada como a autora de um roubo e agressão contra um idoso, de 92 anos, identificado como Dediel Merenco da Silva, no dia 27 de julho deste ano, em Campo Grande.

Porém, o caso se transformou em um latrocínio, pois apesar de ser resgatado com vida, o idoso faleceu no dia 14 de agosto em uma unidade hospitalar.

Segundo divulgado pela Polícia Civil, o roubo e a agressão aconteceram por volta das 11h40, quando Dediel estava sozinho na residência, na Vila Piratininga, e se deparou com a mulher na casa subtraindo alguns objetos.

Para conseguir fugir, a acusada passou a agredir o morador, que ficou com lesões graves. A vítima chegou a ser socorrida, mas como informado anteriormente, faleceu no hospital.

Durante o trabalho investigativo, os policiais civis levantaram imagens de câmeras de segurança, ouviram testemunhas e conseguiram identificar a autora. Conforme vizinhos, mulher era moradora da região e já teria ido até à casa da vítima para pedir água e comida.

Com base nas provas colhidas, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva, acatada pelo Ministério Público e deferida pelo Poder Judiciário. Os investigadores da DERF saíram em buscas e conseguiram localizar e prender a autora no bairro Jardim América, nas imediações do Parque de Exposições Laucídio Coelho.

Ao ser interrogada pelos policiais, ela confessou o crime. Caso seja condenada, ela pode pegar até 30 anos de prisão.

 

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Indivíduo quebrou janelas da igreja
Polícia
Em surto, homem ameaça pastor de morte e diz que colocará fogo em igreja de Campo Grande
JD1TV: Criança de 9 anos morre ao ser atropelada por carreta em Amambai
Polícia
JD1TV: Criança de 9 anos morre ao ser atropelada por carreta em Amambai
Jovem estava trancada desde a última sexta-feira
Polícia
Em cárcere e agredida pelo namorado, jovem consegue fugir e é resgatada
Ciclista que morreu atropelado por moto era trabalhador rural de 56 anos
Polícia
Ciclista que morreu atropelado por moto era trabalhador rural de 56 anos
JD1TV AGORA: Homens são mortos a tiros enquanto almoçam em restaurante
Polícia
JD1TV AGORA: Homens são mortos a tiros enquanto almoçam em restaurante
Vazamento de gás assusta pacientes em posto de saúde de Ladário
Polícia
Vazamento de gás assusta pacientes em posto de saúde de Ladário
Casa do suspeito foi destruída pelo incêndio
Polícia
Após 8 dias, 'Poconé' é preso por suspeita de estuprar crianças na Vila Nasser
Reprodução /
Justiça
Juiz nega liminar e GCM acusado de agressão continua fora das ruas da Capital
JD1TV: Imagens mostram movimentação após tiroteio em escola; aulas foram suspensas
Polícia
JD1TV: Imagens mostram movimentação após tiroteio em escola; aulas foram suspensas
Tiroteio em escola de Sobral deixa dois adolescentes mortos e três feridos
Polícia
Tiroteio em escola de Sobral deixa dois adolescentes mortos e três feridos

Mais Lidas

Vitíma Fatal - Luiz Vitor Santos Amorim -
Justiça
Réus por homicídio no Parque do Lajeado enfrentam júri popular nesta quarta-feira
Vitíma Fatal - Luiz Vitor Santos Amorim -
Justiça
Trio é condenado a mais de 56 anos por homicídio no Parque do Lajeado
O suspeito foi preso pelas autoridades
Polícia
JD1TV: Mãe nunca desconfiou que pedreiro estava estuprando a filha no Dom Antônio
Ele passou por cirurgia, ficando internado antes de ser detido pelas autoridades
Polícia
Ladrão tem perna e pênis amputados após roubar moto e se acidentar