JD1TV: Mulher surta após ser xingada pelo ex e quebra conveniência na Capital

Uma jovem, de 29 anos, acabou indo parar na delegacia depois de quebrar uma conveniência localizada na Rua Coxim, na região do bairro Jardim Campo Verde, em Campo Grande, durante a madrugada de domingo (7). Ela ainda apanhou do ex-companheiro, de 47 anos, com quem tem um filho de 40 dias.

Conforme o registro policial, o caso foi atendido pela GCM (Guarda Civil Metropolitana). Foi informado que uma viatura fazia rondas pela região quando foi abordada por um cidadão, que avisou sobre o quebra-quebra no comércio.

Ao chegar no local indicado, os guardas foram atendidos pela mulher. Ela contou que estava nervosa depois de ter sido xingada pelo ex. Dentro do estabelecimento, as equipes encontraram vários itens jogado ao chão, bebidas de lata, garrafas pet, garrafas de vidro, carnes crua, balas, pirulitos, carvão, mandioca crua e outros.

Dando continuidade ao seu relato, a vítima disse não aguentar mais ser xingada. Enquanto o caso era atendido, o homem chegou ao endereço em um carro, com o filho de 40 dias no bebê conforto e mais uma filha, de 10 anos, de outro relacionamento no banco de trás.

Vendo a aproximação do homem, a mulher voltou a surtar pedindo para ver o filho, que estava dentro do carro. Percebendo que o veículo estava trancado, ele passou a bater no vidro e gritar, assustando as crianças.

Para conter a ex, o autor teve uma reação agressiva e acabou batendo na mulher. Ela foi empurrada e ao cair acabou batendo as costas e a cabeça ao solo, sendo ajudada a se levantar por um guarda.

A situação ficou ainda mais tensa, quando a mulher tentou sacar a sacar a arma do coldre usado por um guarda. Por sorte, ela não teve sucesso, uma vez que a trava estava acionada. A jovem foi contida e ainda assim gritava com o ex.

Diante da situação, os dois foram levado para a DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), onde o caso foi registrado como dano, injuria real e violência doméstica.

