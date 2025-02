JD1TV: Mulher surta, invade terminal, bate em criança de 7 anos e vai presa na Capital

Uma mulher, que não teve o nome divulgado, foi presa pela GCM (Guarda Civil Municipal) depois de invadir o Terminal Bandeirantes pulando a catraca e bater na filha, de apenas 7 anos. O caso aconteceu na quarta-feira (26), em Campo Grande.

Conforme as informações da GCM, os guardas foram acionados pelo fiscal do terminal, pois uma mulher teria entrado em um ônibus sem efetuar o pagamento da passagem, vindo a pular a catraca no local e também agredindo uma criança.

Ao chegar, a autora passou a reagir de maneira agressiva, ofendendo e ameaçando os guardas, investindo fisicamente contra a guarnição. As ações dela caracterizaram um caso claro de desacato e resistência.

Diante da situação, os guardas constataram que ela estava acompanhada de uma criança de 7 anos, que também havia sido agredida por ela. Durante a contenção, os agentes conseguiram identificar que ela estaria sob efeito de drogas.

Por conta de toda a situação, a avó da menor precisou ser acionada para acompanhar toda a ocorrência.

Durante a abordagem, verificou-se que a mulher possui registros anteriores de ocorrência policial, inclusive por maus-tratos à criança. Considerando o bem-estar da criança e a gravidade dos fatos, a equipe da GCM encaminhou a mulher à delegacia para as devidas providências e acionou o Conselho Tutelar para acompanhar a situação do menor.

Assista o momento da prisão:

Your browser does not support HTML5 video.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também