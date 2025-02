JD1TV: Mulher tem parte da boca arrancada ao brigar por macho no meio da rua

Da redação, com CM7

Uma mulher teve parte da boca arrancada durante briga com a ‘rival’ ao disputar um homem no Povoado Bonito, no Maranhão. O vídeo começou a circular durante este sábado (15) nas redes sociais.

Conforme as informações do portal CM7 Brasil, a confusão começou quando uma das mulheres, identificada como a esposa, foi até um bar local para confrontar o marido. Lá, ela encontrou a outra mulher, apontada como sua rival, que teria dito que o ‘varão’ não iria acompanhá-la: “Ele não vai”.

A esposa, tomada pela raiva, partiu para cima da rival e, durante a briga, mordeu o rosto dela, arrancando parte do lábio. O vídeo, que rapidamente viralizou, mostra a cena caótica após o ataque, com gritos e tentativas de separar as duas mulheres.

A vítima foi socorrida e levada para uma unidade de saúde, onde recebeu atendimento médico. Enquanto isso, a autora fugiu do local e não chegou a ser encontrada.

Assista ao vídeo da briga:

