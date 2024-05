JD1TV: Na cara de pau, ladrões quebram cerca elétrica e furtam casa no Antônio Vendas

O técnico em segurança eletrônica, André Mitsuo Hisano, teve a casa invadida por ladrões momentos depois que ele saiu para o serviço no começo da tarde de quarta-feira (1°). O imóvel fica na Travessa Itaim, região do bairro Vila Antônio Vendas, em Campo Grande. Os autores foram presos momentos depois.

Ao JD1, ele contou que mora no local desde 2009 e sempre foi tranquilo, apesar dos furtos que já sofreu em outras ocasiões. “Sai para trabalhar cedo e por volta de 11h30 a vizinha ligou e falou que estava vazando água da minha casa. Quando cheguei para ver, notei que haviam arrebentado a cerca elétrica e algumas coisas haviam sumido, como as hastes de cerca elétrica e a torneira do hidrômetro de água”, disse.

A Polícia Militar foi acionada. Durante rondas, já com a características dos autores e a possível direção que eles haviam ido, os militares conseguiram localizar os homens. Ao serem abordados, eles confessaram o crime, dizendo que venderiam os objetos furtados no Bairro Tiradentes.

Algumas hastes e a torneira foram jogados em um terreno baldio, que os autores não se lembravam onde. Diante da situação, eles foram presos em flagrante. André estima que teve cerca de R$ 300 em produtos que foram furtados do imóvel.

Para a reportagem, o trabalhador disse que se sente inseguro. “A gente sai de casa e não sabe se volta pra casa. Se a sua casa vai estar arrombada. É complicado ne? Esses tempos roubaram um bar e um carro aqui perto. Estou começando a me sentir muito inseguro, por conta dessa recorrência de casos”, explicou.

Assista ao vídeo do crime:

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também