JD1TV: Na contramão, carreta desgovernada quase acertou pedestre na Duque de Caxias

Novos vídeos mostram o momento em que a carreta desgovernada, que causou um alvoroço na extensão da Avenida Duque de Caxias, na manhã desta quinta-feira (17).

As imagens adquiridas pelo JD1 Notícias, agora mostram o veículo trafegando na contramão e quase acertando um pedestre, que precisou ser ‘esconder’ atrás de um poste para não ser atingido pela carreta.

Assista:

A suspeita é que a direção perigosa teria começado ainda no Indubrasil e se prolongou até o condutor invadir o 9° Grupamento Logístico do Exército, em frente ao CMO (Comando Militar do Oeste).

Segundo as informações apuradas pela reportagem, os primeiros acidentes aconteceram ainda nas proximidades do Aeroporto Internacional de Campo Grande.

A Polícia Militar explicou que o motorista está sob efeito de rebite -droga ajuda a inibir o sono e prolongar a viagem. Após invadir a área militar, o motorista precisou ser contido por pelo menos quatro pessoas, pois estava alucinado devido à substância tomada.

