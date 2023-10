JD1TV: Na faixa de ônibus, motociclista atinge Biz e fica desacordado na Brilhante

Um motociclista, que não teve a identidade divulgada, ficou inconsciente por cerca de 5 minutos após um acidente no cruzamento da Rua Brilhante com a Rua Vicente Solari, na região da Vila Bandeirante, em Campo Grande. A colisão com outra motocicleta, ocupada por duas pessoas, aconteceu na tarde desta segunda-feira (30).

Conforme o apurado pelo JD1, o motociclista estava em uma Yamara Fazer seguindo pela faixa exclusiva para ônibus na Rua Brilhante quando atinge um casal, que estava de Honda Biz, mudando de pista para entrar na Rua Vicente Solari.

Com a colisão, os três são arremessados ao solo e arrastados no asfalto. O condutor chegou a perder a consciência, mas a recobrou minutos depois. O rapaz e a garupa da Biz, que ficou com a perna presa no veículo, foram socorridos pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), e levados para a Santa Casa.

O condutor da Biz não precisou de atendimento médico, apresentando apenas ferimentos abrasivos (ralados) pelo corpo. Equipes do Batalhão de Polícia Militar de Trânsito estiveram no local, atendendo a ocorrência.

Assista as imagens de câmeras de segurança, encaminhadas ao JD1:

Deixe seu Comentário

Leia Também