JD1TV: 'Não contavam com minha astúcia!', Chapolin é preso por estupro em MS

Homem, que não teve o nome divulgado, foi preso na cidade de Água Clara na tarde desta quinta-feira (25), pelo rime de estupro de vulnerável.

Conhecido como "Chapolin", ele estava vestido a caráter quando foi encontrado pelas autoridades e detido no hospital da cidade. Ele tinha o costume de se vestir como o ‘herói’ mexicano para fazer a alegria de pessoas internadas na unidade de saúde, em especial crianças.

Ele estava sendo procurado pelo crime de estupro, e teve o mandado expedido pela Justiça da cidade de Dourados.

O caso segue sendo investigado pelas autoridades policiais.

Assista ao vídeo da prisão, divulgado pelo Portal Água Clara:





