JD1TV: Não foi fuga! Surto psiquiátrico de detento mobiliza equipes em presídio do Noroeste

O surto psiquiátrico de um detento mobilizou as equipes do Presídio de Trânsito de Campo Grande, localizado no Bairro Jardim Noroeste, durante o começo da tarde desta quarta-feira (6).

Conforme as informações apuradas pelo JD1, ao contrário da suspeita inicial dos moradores da região, o rapaz teve um surto psiquiátrico dentro da unidade, não se tratando de uma tentativa de fuga.

Por meio de nota, a AGEPEN (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário) detalhou que o homem foi contido pela equipe de plantão, seguindo todos os protocolos de segurança e atendimento.

“Após a estabilização da situação, o custodiado foi transferido para o setor de saúde de outra unidade prisional, onde recebe os devidos cuidados especializados”, finaliza a nota.

Um vídeo postado nas redes sociais, pela página Passeando em Campo Grande, mostra a mobilização no entorno do presídio. Assista:

