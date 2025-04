JD1TV: 'O que está acontecendo com o mundo?', mais um recém-nascido é abandonado no RJ

Mais um caso de um bebê abandonado foi registrado no Rio de Janeiro. A criança, recém-nascida, foi achada em uma área com vegetação no bairro Nova Marília, em Magé (RJ). As imagens do ocorrido se espalharam rapidamente na internet.

No domingo (30), uma moradora que passava pelo local avistou o bebê abandonado e aos prantos, enrolado em uma manta dentro de sacolinhas de lixo. Populares acionaram as autoridades.

“Liga para a polícia. Ah meu Deus! Jesus! Ah meu Deus! Ah meu Deus!”, disse a mulher ao se deparar com a criança.

O recém-nascido foi levado a um hospital e, de acordo com os médicos, seu estado de saúde é bom. O caso foi registrado na 66ª DP (Magé), e a polícia investiga para identificar os responsáveis pelo abandono.

Bebê encontrado em lata de lixo – Na madrugada de terça-feira (1°), funcionários da Comlurb, empresa de limpeza urbana do Rio, acharam uma menina recém-nascida dentro de um recipiente de lixo, entre os bairros Quintino e Cascadura, na zona norte.

A bebê foi encaminhada ao Hospital Maternidade Herculano Pinheiro, em Madureira, e permanece internada, mas em condições estáveis.

Em fotos divulgadas por garis em grupos de WhatsApp, é possível ver a criança envolta em um cobertor, sendo amparada por um dos trabalhadores.

“Pessoal joga no lixo, cara. No lixo! O ser humano, cara. Pessoal sem responsabilidade”, desabafou um gari.

A PM informou que equipes do 9º BPM (Rocha Miranda) atenderam a ocorrência e levaram a criança ao hospital. O caso foi registrado na 40ª DP (Honório Gurgel).

