JD1TV: Onça que matou 'Jorginho' é capturada e ficará no CRAS de Campo Grande

A onça-pintada que matou o caseiro Jorge Ávalos, de 60 anos, o 'Jorginho', na última segunda-feira (21), foi capturada durante a madrugada desta quinta-feira (24), após uma força-tarefa realizada por diversas equipes da PMA, Semadesc e até de um especialista.

Conforme divulgado pelo Governo de Mato Grosso do Sul, por meio de nota, o animal se trata de um macho, de 94 quilos e após sua apreensão, estará sendo transportada para o CRAS de Campo Grande.

A intenção é realizar exames para obter mais detalhes a respeito do animal e também analisar o comportamento da onça, considerado atípico tanto por especialistas, quanto pelas autoridades.

Durante a coletiva nesta quarta-feira (23), foi informado sobre a possibilidade da onça estar com a saúde debilitada.

O secretário-adjunto da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Arthur Hoffig, disse que a suspeita foi levantada após relatos de moradores sobre o comportamento da onça, que será avaliada caso o felino seja encontrado.

Segundo Hoffig, existe a hipótese de que o animal esteja “velho ou doente”, o que pode ter contribuído para a aproximação incomum com seres humanos.

Veja o momento da captura da onça: