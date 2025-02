JD1TV: Operação contra venda de tênis falsificado termina com mais de 30 mil calçados apreendidos

Uma ação de fiscalização para tentar impedir a venda de produtos falsificados importados da China e Taiwan no Centro de Campo Grande, terminou com mais 30 mil pares de tênis, avaliados em mais de R$ 2,3 milhões apreendidos. A operação aconteceu durante a quarta-feira (5).

Conforme a nota emitida pela Polícia Civil, a fiscalização envolveu as equipes da DECON (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra a Relação de Consumo), e do GOI (Grupo de Operações e Investigações).

Em três lojas fiscalizadas, os policiais apreenderam 7.500 pares de tênis, produto avaliado em R$ 511 mil. Já em uma loja de Outlet, os investigadores encontraram mais 23.270 pares, avaliados em R$ 1,8 milhão.

Os produtos serão encaminhados a Receita Federal. Duas pessoas foram presas em flagrante, pagaram fiança e foram soltas.

Assista ao vídeo: