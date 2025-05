JD1TV: Operação da PF mira fraudes em contratos na Secretaria de Educação de MS

A Polícia Federal, Controladoria-Geral da União e Receita Federal estão nas ruas na manhã desta quarta-feira (21), atuando na operação 'Vox Veritatis', que apura fraudes em contratos e licitações envolvendo recursos públicos federais encaminhados a SED (Secretaria de Estado de Educação).

Estão sendo cumprido 9 mandados de busca e apreensão em Mato Grosso do Sul e no Rio de Janeiro.

Segundo a PF, a investigação colheu elementos indicando possíveis fraudes praticadas por empresários em cumplicidade com servidores públicos, permitindo a contratação de forma mais onerosa, na modalidade adesão a atas de registro de preços vigentes.

Fornecedores também obtinham a garantia de que seriam contratados pela Secretaria de Educação, onde havia uma contrapartida de uma comissão de 5% sobre o valor contratado aos empresários para uma possível intermediação.

Somente em dois dos contratos investigados, as negociações ultrapassaram o valor de 20 milhões de reais.

Os responsáveis poderão responder pelos crimes de peculato, corrupção, lavagem de dinheiro, além de outros crimes em licitações e contratos.