JD1TV: Padrasto deixa enteado de 2 anos com desconhecida e diz que menino foi sequestrado em MS

Homem, em visível estado de embriaguez, mobilizou as equipes da Polícia Militar após perder seu enteado, de 2 anos, e dizer que ele havia sido raptado. O caso aconteceu na tarde de quinta-feira (24), na cidade de Três Lagoas.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site TL Notícias, o homem disse que saiu de casa de casa com o pequeno dormindo em uma cadeirinha na bicicleta, para ir ao mercado. Como o menino estava dormindo e não acordou no trajeto, ele resolveu deixar a criança aos cuidados de uma desconhecida na rua enquanto fazia compras.

Ao retornar, horas depois e em visível estado de embriaguez, ele surtou dizendo que o enteado havia sido sequestrado, chegando a acionar a Polícia Militar para atender o caso.

Enquanto gritava com todo mundo na rua, os policiais conseguiram localizar a criança em um imóvel, onde já havia sido deixada.

A moradora contou para os militares que o homem havia deixado o menino dormindo em seus braços e que, por cuidado, ela o colocou para descansar em sua casa, aguardando que alguém retornasse.

A Polícia Militar então entrou em contato com a mãe da criança, que compareceu ao local para pegar o filho. O menino estava bem, sem ferimentos, e foi entregue à genitora.

Assista ao vídeo:

