JD1TV: Padre dá puxão em bebê pelo pescoço durante batismo e revolta família

A família de uma bebê registrou um Boletim de Ocorrência contra o padre Ricardo Pinheiro da Silva Schueller, que foi filmado enquanto dava um puxão na cabeça da criança durante uma cerimônia de batismo. O caso, que ocorreu na Paróquia de São Sebastião, em São Sebastião do Alto, na Região Serrana do Rio de Janeiro, no último sábado, causou revolta nas redes sociais e na comunidade local.

Nas imagens, a bebê, que está agitada, chora no colo da mãe Juliane, que tentava manter a filha parada. Durante a cerimônia, o padre começa a puxar a cabeça de Jhullie em direção à pia batismal, até pegar no pescoço da criança e dar um forte puxão, fazendo com que a mãe afaste rapidamente a criança do sacerdote.

O vídeo foi filmado por uma convidada da família, que publicou o vídeo nas redes para compartilhar a indignação. Juliane relatou que a filha estava doente e, por isso, estava chorando e agitada. Mesmo com o desconforto, a família atendeu o pedido de tirar uma foto com o padre após a cerimônia.

A Polícia Civil afirmou ao Metrópoles, que o caso foi registrado na 155ª DP (São Sebastião do Alto). Os envolvidos estão sendo ouvidos pela equipe de investigação.

A Diocese de Nova Friburgo informou que “as autoridades diocesanas estão a par da situação e tomando as devidas providências”. Nas redes sociais, o padre pediu perdão pelo ocorrido em um texto publicado neste domingo. Confira:

“Caríssimos irmãos! Movido pelo espírito de Concórdia e de paz, quero pedir perdão a todos os que se sentiram entristecidos por minha atitude no dia de ontem, 25/5, na paróquia de São Sebastião. Reconheço minha falta de caridade com a família, a criança e os convidados. Ao término do batismo, a família entrou em contato comigo na sacristia. Pude pedir perdão pelo ocorrido, embora não tenha sido intencional. Dom Luiz, nosso bispo, conversou comigo e passou suas orientações e correções”.

Assista ao vídeo:

